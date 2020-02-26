«Обнуление президентских сроков» назвали домыслами конспирологов

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает обнуление президентских сроков после поправок к Конституции юридической пустышкой. По его мнению, вопрос актуален с конспирологической точки зрения.

«С точки зрения конспирологии он будет всегда актуален, а с точки зрения юридической он не имеет под собой никаких оснований», — приводит слова Крашенинникова РИА «Новости».

Ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков допустил, что при новой Конституции необходимо «обнуление» президентских сроков. По его мнению, новые полномочия будут означать «как бы другой институт президентства», на который не действуют ограничения нынешнего.

После чего участник рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас заявил, что поправки не предполагают таких изменений. Он добавил, что это всего лишь домыслы.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Этот будний день будет оплачиваемым выходным. Проголосовать смогут все совершеннолетние граждане России, за исключением лишь недееспособных лиц или отбывающих наказание.