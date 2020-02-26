Сурков допустил «обнуление» президентских сроков при новой Конституции

Президентские сроки могут «обнулить». Такой вариант нельзя исключать при внесении уточнений в Конституцию. Правовой логике ситуация противоречить не будет.

О том, к чему приведут уточнения полномочий главы государства, рассказал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в интервью руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. Его слова привел «Интерфакс».

«Правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков», — обрисовал возможное развитие ситуации Сурков.

По его словам, новые полномочия будут означать «как бы другой институт президентства», на который ограничения нынешнего не распространяются.

«Если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», — подчеркнул экс-помощник президента РФ.

Сурков заметил, что высказал «частное мнение», хоть оно и основано «на опыте законодательства».

Политик добавил, что в России «естественным образом сложилась гиперпрезидентская форма правления». «Она органична для нашей политической конъюнктуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить», — сказал он.

Делать выводы Сурков не торопится: окончательного текста поправок к Конституции пока нет, обсуждение еще не закончили.

Участие во всероссийском голосовании по изменениям в основной закон РФ смогут принять россияне старше 18 лет. Исключение составят недееспособные и заключенные.