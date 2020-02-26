Названа дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Этот день станет оплачиваемым выходным.

Ранее этот день предложили выбрать для всенародного голосования члены рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию. 22 апреля стало неслучайным числом — дата удобно расположена между двумя религиозными событиями. 19 апреля — Пасха — у православных христиан заканчивается пост, а 24 апреля начинается священный месяц Рамадан у мусульман. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

Кроме того, 22 апреля походит для даты голосования за поправки в Конституцию потому, что является рабочим днем. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мероприятие должно пройти именно в будний день, но его необходимо сделать выходным. Клишас придерживается той же позиции.

Принять участие в голосовании смогут все граждане России, которым уже исполнилось 18 лет. Исключение составят лишь недееспособные или заключенные.

Владимир Путин заявил о введении поправок в Конституцию 15 января, во время своего послания к Федеральному собранию. В тот же день он создал рабочую группу по этому вопросу — в нее вошли 75 человек. 23 января Госдума приняла предложенные поправки в первом чтении. Сейчас идет сбор предложений по поправкам ко второму чтению. После этого за или против изменений должны будут проголосовать россияне.