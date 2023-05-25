Власть 25 мая 2023, 13:10 Объявление Путина «целью номер один» доказало важность СВО Песков: угрозы Украины в адрес Путина террористические и подтверждают необходимость СВО РИА «Новости»

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Заявление Главного разведывательного управления Украины, что президент России Владимир Путин является целью номер один, — очередное доказательство, что в соседней стране действует террористический режим. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Запись корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков подчеркнул, что в таких обстоятельствах проведение специальной военной операции более чем оправдано.

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«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей», — подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос журналиста рассматривают ли власти усиление безопасности президента России Песков подчеркнул, что отечественные службы безопасности знают свою работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не узнал ничего нового из сообщений американских СМИ о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Украина. Он подчеркнул, что эта информация известна давно и уже приняты все меры.

Представитель Кремля добавил, что неважно, какое из подразделений ВСУ стояло за организацией и исполнением. Ответственность за это лежит в целом на киевском режиме.