Общество 25 мая 2023, 12:51 Заявления Украины об угрозе Путину оценили в Кремле Песков заявил, что службы безопасности в России знают свою работу по защите Путина РИА «Новости»

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Безопасность президента России Владимира Путина обеспечена на высшем уровне, соответствующие службы проводят необходимую работу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос о применяемых мерах по охране президента после угроз со стороны Украины.

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«Наши службы безопасности знают, что делают. Поверьте, они знают свою работу», — сказал он.

Ранее заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Путин находится в списке целей для разведслужб. По его словам, приоритетной задачей для спецподразделений является уничтожение лиц, отдающих приказы атаковать.

Песков говорил также, что у России нет намерения заморозить украинский конфликт. Пресс-секретарь подчеркнул, что единственным вариантом является достижение целей специальной операции.