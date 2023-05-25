25 мая 2023, 10:49
Информация не нова. Песков прокомментировал данные, что за атакой на Кремль стоят США
Представитель Кремля Песков: Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США
Информация о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоят США, не нова, российские власти с самого начала об этом говорили об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.
Представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты The New York Times которая не исключила причастность ВСУ к атаке Кремля.
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«За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе в этом отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы», — отметил Песков.
Он обратил внимание, что нет разницы, какое из подразделений украинских военных атаковало Кремль, за попыткой теракта в любом случае стоит киевской режим.
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