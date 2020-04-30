Новые даты для праздничных мероприятий по случаю 75-летия победы определят с учетом эпидемиологической обстановки. Сейчас ничего конкретно сказать нельзя.

«Сейчас будут определены со временем, с учетом динамики по эпидемии, новые даты проведения (мероприятий по случаю 75-летия Победы — прим. ред.). Как это будет сочетаться с графиками других глав государств и правительств — сейчас никто не скажет», — заявил глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков.

Ранее лидер России Владимир Путин заявил, что запланированные праздничные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоятся, когда ситуация с пандемией коронавируса станет безопасной. 9 мая пройдет авиапарад, а в центрах российских городов будет салют.

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн. Любой желающий может загрузить в Сеть фотографию своего родного героя. 9 мая будет трансляция в интернете. Подборку снимков покажут на 200 медиаэкранах Москвы.

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни людей в мире. Всего инфекцию подхватили более трех миллионов жителей планеты. В России зафиксировали почти 100 тысяч случаев заражения 2019-nCoV.