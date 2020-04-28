Воздушный парад пройдет в России 9 мая. Без салюта тоже не останемся

В День Победы пройдут воздушный парад и праздничный салют. Владимир Путин отметил, что россияне будут отмечать священный праздник, соблюдая все требования безопасности и режим самоизоляции.

Об этом российский глава сообщил во время совещания с регионами, посвященного борьбе с коронавирусной инфекцией.

В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют Владимир Путин.

По его словам, все запланированные праздничные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне обязательно состоятся, когда ситуация станет безопасной. Речь идет в том числе и о «Бессмертном полке».

«Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего — вдвойне — для наших ветеранов», — заявил президент.

Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, праздник 9 Мая навсегда в сердцах россиян, это священный праздник.

Ранее Путин подписал указ, продлевающий действие мер в связи с распространением коронавируса. Дни с 6 по 8 мая являются нерабочими.