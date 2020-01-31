«Ничего не екает, аритмия не начинается?» Чеченский министр пристыдил россиян за коллаж с Кадыровым
Умаров записал видеообращение в Instagram, где перечислил основные требования граждан: строительство больниц, дорог, детских садов, появление новых рабочих мест с хорошей зарплатой.
«Все дай, но при этом мы будем смеяться с этого человека, которого в юмористической непристойной форме на WhatsApp тебе прислали. Вот здесь ничего не екает? Аритмия не начинается при этом? Пересылает этот <…> мерзкий шарж кому-то другому, а потом этой же рукой пишет комментарий Рамзану Кадырову: „Рамзан, помоги, Рамзан, спаси“», — сказал Умаров.
Большинство пользователей поддержали чеченского министра и призвали его не нервничать из-за «этих гадов».
В обращении Умарова речь идет о фотоколлаже, на котором Рамзан Кадыров изображен в облачении православного священнослужителя. СМИ писали, что из-за распространения изображения через мессенджеры в Чечне задержали не менее 25 человек, среди которых школьники и пенсионеры.