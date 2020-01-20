Кадыров опроверг свой уход с поста главы Чечни

Сам Кадыров заявил, что никогда не планировал работать вне границ Чечни. «Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской Республике», — подчеркнул он.

При этом он особо подчеркнул, что никто ничего ему не предлагал, а сообщения СМИ о его уходе с поста главы региона «все это выдуманные разговоры, за которыми нет никакой объективной почвы».

В минувшую среду, 15 января, стало известно о том, что правительство России ушло в отставку после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. При этом в тот же день стало известно, что Рамзан Кадыров назначил временно исполняющим обязанности руководителя Чеченской Республики руководителя правительства Муслима Хучиева.

Представитель республиканского правительства пояснил, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения, после которого он вернется на свой пост и продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме.