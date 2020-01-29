Кадыров назвал шайтанами авторов сообщений о незаконных задержаниях в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл шайтанами тех, кто публикует очерняющую республику информацию. Так он прокомментировал сообщения о задержаниях 25 человек за распространение фотоколлажа, на котором он изображен в образе православного священника.

«Я их считаю шайтанами — без чести, без религии, без морали, без ничего», — сказал Кадыров в ходе расширенного заседания коллегии МВД Чечни, которое показывал ЧГТРК «Грозный».

По его словам, чеченцы должны жить как семья, которая соблюдает все правила. Кадыров также отметил, что власти знают, чего хочет народ.

«Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники сообщил, что 24 января в нескольких населенных пунктах Чечни задержали не менее 25 человек за распространение фотоколлажа, на котором Рамзан Кадыров изображен в облачении православного священнослужителя. По данным издания, среди задержанных были пенсионеры и школьники. Всех их якобы доставили в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району без оформления протоколов.

По данным СМИ, задерживали не только отправителей коллажа, но и получателей.