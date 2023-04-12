Армия 12 апреля 2023, 08:53 Назван вероятный срок запуска реестра военнообязанных Глава Минцифры Шадаев: цифровой реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва РИА «Новости»

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Запустить цифровой реестр военнообязанных в России возможно, скорее всего, не раньше сроков осеннего призыва. Об этом сообщил глава министерства цифрового развития Максут Шадаев, его слова привело РИА «Новости».

«После принятия закона будут определены точные сроки запуска реестра. Но, скорее всего, в полном объеме запустить его можно будет не ранее начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — сказал он.

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Во вторник Государственная дума одобрила законопроект, в соответствии с которым вводятся электронные повестки, а также появится единый реестр военнообязанных граждан в России.

Реестр сформируют в автоматизированном режиме. ЦИК, МВД, ФНС, Минпросвещения, социальный фонд, медицинские организации и суды обяжут передавать необходимые для воинского учета данные в электронном формате.

Глава комитета Думы по обороне Андрей Картополов заявлял, что повестки призывникам будут рассылать не только на традиционном бумажном носителе, но и через портал «Госуслуги».