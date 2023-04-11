Важное 11 апреля 2023, 16:01 Закон о едином реестре военнообязанных приняли в Госдуме Госдума в 3 чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы в окончательном, третьем чтении приняли закон о едином реестре военнообязанных. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Изменения коснутся порядка вручения повесток для явки в военкомат. Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что традиционные способы оповещения военнообязанных останутся. Повестки будут отдавать на бумажном носителе или через работодателя. Но теперь их также станут отправлять заказным письмом или через портал «Госуслуги».

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«При этом военнообязанные могут получить их либо через личный кабинет, либо через портал «Госуслуги», либо в МФЦ», — подчеркнул Картаполов.

Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме. ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации, соцфонд обязали передавать данные о россиянах в электронном формате. Предоставлять информацию будут только ту, которая необходима для воинского учета.

Уклонистами будут считаться те военнообязанные россияне, которые отказываются получать повестку или перестают выходить на связь. Те, кто не пришел в военкомат по повестке, будут обязаны добровольно явиться в военный комиссариат в течение двух недель с начала следующего призыва.