Власть 05 сентября 2023, 14:41 «Нельзя». Песков отказался отвечать на вопрос о Суровикине Представитель Кремля Песков отказался говорить о судьбе генерала Суровикина РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос представителя прессы о судьбе генерала армии Сергея Суровикина. Об этом написал ТАСС.

Во время пресс-кола журналисты отметили, что министр обороны Сергей Шойгу отказался давать комментарии по этой теме, и спросили Пескова, можно ли задать ему вопрос об этом.

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«Нет, нельзя», — лаконично отозвался тот.

В день мятежа ЧВК «Вагнер» Сергей Суровикин призвал представителей частной военной компании остановиться. Однако позже поползли слухи о том, что он якобы заранее знал о подготовке этого мятежа. С тех пор Суровикин на публике не появлялся. Накануне телеведущая Ксения Собчак опубликовала его фото, заявив, что оно свежее, генерал жив и здоров и находится с семьей дома.