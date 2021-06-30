Во время прямой линии с Владимиром Путиным ветеран труда из Омка пожаловался, что у него с прибавкой к пенсии убрали льготы. Президент заявил, что это необоснованно.

«В душу наплевали», — сказал ветеран во время разговора с Путиным.

Президент отметил, что ветераны и пенсионеры в регионах периодически сталкиваются с такими проблемами. Звания ветерана труда, по его словам, обычно дает региональное правительство. И регион принимает решение о лишении льгот.

«Считаю, что это абсолютно не обосновано, это неправильное решение. Надеюсь, в Омске меня услышат. Нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют», — сказал Путин.

Президент добавил, что на эту проблему должны обратить внимание руководители любого уровня.