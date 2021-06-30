Владимир Путин отвечает на вопросы на прямой линии. Онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин 30 июня в прямом эфире начал отвечать на вопросы россиян. Главе государства поступило более полутора миллионов обращений. «360» ведет онлайн-трансляцию.

12:14 Проведение матчей Евро-2020 в Петербурге связано с обязательствами России по организации турнира, заявил президент.

12:13 «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Там две основные составляющие: общенациональный календарь прививок, он является обязательным. Были предложения от коллег перевести вакцинацию от ковида в этот раздел. Вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, эпидемии в отдельных регионов по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан», — сказал Путин.

12:12 Путин сказал, что свыше 500 тысяч вопросов от 2019 года обработаны и на них даны конкретные ответы. По некоторым из них работа продолжается. По многим необходимо вносить изменения в нормативную базу, включать решение в федеральные и региональные бюджеты.

12:10 «Хочу вас заверить: мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», — сказал президент.

12:09 Поступило почти два миллиона вопросов.

12:09 Владимир Путин пришел в студию.

12:08 Началось включение из центра приема и обработки сообщений. В эфире ведущие Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская.

12:06 Как отметили в Кремле, Путин перед началом прямой линии получает полное представление о волнующих людей темах. Россияне задают вопросы президенту напрямую.

11:56 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на все вопросы глава государства ответить не сможет, но все их позже изучат.

11:49 Самыми популярными вопросами стали темы борьбы с коронавирусом и вакцинации.

Это уже 18-я прямая линия Владимира Путина. В этот раз она проходит без аудитории в студии из-за ограничений по коронавирусу. Тем не менее рядом с президентом находятся ведущие Первого канала и телеканала «Россия 1» — Екатерина Березовская и Наиля Аскер-Заде.

Задать вопрос президенту мог любой желающий. Для этого нужно было обратиться в кол-центр или отправить SMS или MMS. Также задать вопрос можно было через мобильное приложение «Москва — Путину» или через сайт moskva-putinu.ru.

Предыдущая прямая линия, которая прошла в 2019 году, продлилась более четырех часов. Путин ответил на 81 вопрос.