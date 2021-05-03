Россиянам рассказали, как стать ветераном труда

Звание «Ветерана труда» на федеральном и региональном уровнях сейчас имеют 15 миллионов россиян. Его присваивают тем гражданам, которые проработали в одной сфере деятельности не менее 15 лет. Однако это не единственное условие: Минтруд рассказал, как можно получить это звание.

Об этом в ведомстве сообщили «Российской газете». Звание «Героя труда» присваивается гражданам, которые не менее 15 лет трудились в одной сфере деятельности. При этом их общий трудовой стаж должен быть больше: 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

При этом претендовать на получение звания могут только те, кто ранее получал государственные награды. Речь идет, в том числе, о советских наградах: медалях, орденах, различных знаках отличия и признания. Считаются также почетные грамоты или благодарности президента или губернатора.

Звание ветерана труда позволяет получать различные субсидии, льготы и денежные надбавки. Однако в России нет единого перечня таких поощрений — регионы самостоятельно назначают все меры социальной поддержки, а также их объем и порядок получения.

Большинство регионов страны ежемесячно выплачивает некоторую сумму ветеранам труда, а также частично компенсирует им расходы на коммунальные услуги и проезд на общественном транспорте. Кроме того, людям с таким званием дают льготы на медобслуживание, лекарства и санаторно-курортное лечение.

Для получения звания при соблюдения необходимых критериев нужно подать заявку. Это можно сделать лично в органах соцзащиты, в МФЦ или через Госуслуги.