Власть 02 апреля 2024, 17:19 Недоброжелатели пытались «доразвалить» Россию после распада СССР Путин заявил о попытках недоброжелателей «доразвалить» Россию после распада СССР РИА «Новости»

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После распада Советского Союза недоброжелатели пытались «доразвалить» Россию. Об этом рассказал президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

Некоторые страны хотели подчинить «все, что останется от России», своим геополитическим интересам, подчеркнул глава государства.

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«Уверенно говорю об этом как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета Безопасности, а потом президент и Верховный главнокомандующий», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что сейчас страна находится в сложном периоде своей истории — это всем понятно. Кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией в прошлом, добавил президент.

Путин также объяснил, кто должен приезжать в страну. По его словам, иностранцы смогут жить и работать в России, если согласятся уважать местные традиции, язык, культуру и историю. Этот принцип должен стать решающим.