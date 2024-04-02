Власть 02 апреля 2024, 15:21 Путин заявил, что Россия находится в сложном периоде истории Президент Путин: некоторые страны хотят реванша за походы Гитлера и Наполеона РИА «Новости»

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Россия находится в сложном периоде истории, после распада СССР недоброжелатели хотели развалить и подчинить страну. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.

«Кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды, за неудачные походы как Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное», — отметил глава государства.

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Он добавил, что таких примеров в истории немало. Многое сохранилось в памяти недоброжелателей.

Ежегодное расширенное заседание коллегии МВД с участием Путина проходит 2 апреля. Главными темами мероприятия стали обеспечение общественного порядка, пресечение незаконной миграции, борьба с экстремизмом и работа участковых служб.

На этой неделе президент проведет совещание с членами Совбеза. Путин также примет участие в открытии соцобъектов в новых регионах России.