Власть 02 апреля 2024, 14:40 Путин рассказал, кто должен приезжать в Россию Путин: в Россию должны приезжать только те, кто уважает русский язык и культуру Xinhua / Global Look Press

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Иностранцы смогут жить и работать в России только в том случае, если согласятся уважать местные традиции и культуру. Президент Владимир Путин заявил об этом на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

«Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим», — сказал он.

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Владимир Путин поручил обновить подход к миграционной политике, обеспечить интересы и безопасность государства и его граждан, сберечь межэтническое и межрелигиозное согласие. Культурную и языковую самобытность президент назвал силой России и призвал сохранить их.

Он поблагодарил МВД за проделанный труд и перечислил задачи на будущее. Приоритетными направлениями работы правоохранителей президент объявил обеспечение общественного порядка, пресечение незаконной миграции, борьбу с экстремизмом, работу участковых служб, нейтрализацию организованной преступности, в том числе трансграничных.