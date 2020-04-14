«Не все сводится к проблеме коронавируса». Что думают депутаты об отмене своих отпусков

«Депутаты будут находиться на своих рабочих местах, в своих регионах, в своих приемных. У любого человека в настоящий момент может возникать любой вопрос, не все сводится к проблеме коронавируса. У людей существуют и другие проблемы», — сказал в разговоре с «360» депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

На вопрос о том, насколько опасно сейчас ездить по стране, он ответил, что депутаты не хуже врачей, поэтому «пусть тоже рискуют».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов уточнил, что парламентариям постоянно измеряют температуру, а перемещение 450 депутатов по стране не страшно, метро и общественный транспорт же продолжают работать. Отмену отпусков он одобрил, ведь сейчас люди на изоляции оказались «в страшном положении, когда, по сути, не могут достучаться до органов власти».

«Это может сделать только депутат. Поэтому как предохранительный клапан это понятно», — сказал Обухов.

Депутат от «Единой России» Евгений Ревенко объяснил, что следующая неделя должна была быть региональной, когда парламентарии едут в субъекты РФ и работают там. Но лично он планирует работать удаленно, через соцсети. При этом если нужно будет срочно приехать в Москву, то уехать удастся — в помощь маски и другие меры защиты.

Все опрошенные «360» спикеры сошлись в том, что сейчас не то время, когда депутатам стоит уходить в отпуска. Тем более в любой момент может потребоваться собраться в Госдуме.

В случае необходимости мы можем собраться в любую минуту для принятия необходимых жизненно важных законов. Система принятия законов не предполагает удаленного доступа, только очное присутствие депутатов Евгений Ревенко депутат Госдумы от «Единой России».

Справедливоросс Дмитрий Ионин сейчас на самоизоляции в Екатеринбурге после возвращения из Москвы. Работу ведет на удаленке. Ионин сказал «360», что обращений стало очень много, поэтому сейчас не до отпуска. Впереди множество консультаций и депутатских запросов.

Во время заседания Володин предложил депутатам «отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах». При этом перед выездом все парламентарии должны провериться на коронавирус. Что касается отпуска, то речь идет о двух неделях после 22 апреля. Эти даты утверждали в январе. Однако все опрошенные «360» заявили, что отдыхать и не собирались.

За все время в России зафиксировано уже более 21 тысячи больных COVID-19. Скончались от инфекции 170 человек. Больше всего зараженных в Москве (13 тысяч). В столичном регионе, чтобы остановить распространение 2019-nCoV, вводят пропуска на перемещение.