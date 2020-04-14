Гостям из Москвы придется задержаться. Какие регионы России отправляют приезжих на карантин

В связи с распространением коронавируса многие российские регионы ввели особые требования к людям, приезжающим из московского региона и Санкт-Петербурга. Их обязали 14 дней находиться в самоизоляции.

В Москве, Подмосковье и Петербурге больше всего случаев заражения COVID-19. В столице на момент написания материала было около 13 тысяч зараженных — это 85% из общего числа по всей России. В Подмосковье больше 2,3 тысячи инфицированных, а в Петербурге уже как минимум 799 зараженных.

Субъекты федерации отправляют в самоизоляцию москвичей и петербуржцев прямо из аэропорта, если те прилетели на самолете. Те, кто пользуется другим транспортом, должны самостоятельно сообщить властям о своем приезде.

Татарстан

На 14-дневный карантин москвичей и петербуржцев отправляет Татарстан. Такие меры продлятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Если за две недели у приезжих будут симптомы респираторных заболеваний, то необходимо тут же вызвать врача.

Воронежская область

Регион обязал прибывающих из Москвы, Подмосковья и Петербурга людей сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. Об этом сказал губернатор Александр Гусев. Исключение составляют только люди, которые находятся в служебной командировке.

Челябинск

На днях в Челябинске решили тестировать на коронавирус приезжающих из Москвы и Петербурга. Это будут делать прямо в аэропорту. Людей обяжут заполнять анкеты. Исключение составят те, кто приехал в регион в командировку. Чтобы проверять их состояние, власти начали работать с предприятиями.

Другие регионы

Алтайский край обязал только москвичей проводить 14 дней в самоизоляции. Краснодарский и Красноярский края требуют, чтобы жители Москвы и Петербурга 14 дней сидели дома. Ставропольский край ввел такие же меры, но для жителей всех субъектов федерации.

Обязательную 14-дневную самоизоляцию только для москвичей и петербуржцев ввели: Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Тюменская, Липецкая области. Власти Томской области заставляют только жителей Москвы сидеть на карантине две недели.

Гостей из абсолютно всех регионов России на две недели карантина отправляют следующие области: Владимирская, Омская, Оренбургская, Самарская, Смоленская.

Обязательную 14-дневную самоизоляцию для москвичей и петербуржцев ввели республики Алтай и Хакасия. То же самое сделала Башкирия, но только для жителей Москвы. Крым и Тыва заставляют приезжих из всех регионов России две недели сидеть на карантине.