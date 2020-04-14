    14 апреля 2020, 14:49

    Всех водителей в Подмосковье будут проверять на наличие пропусков. Этим займутся на границах муниципалитетов

    Дамир Матюхин

    Подмосковье с завтрашнего дня тоже начнет проверять все автомобили на наличие спецпропусков. Это будет происходить на въездах и выездах из муниципалитетов, сообщили в МВД.
    Всех водителей в Подмосковье будут проверять на наличие пропусков. Этим займутся на границах муниципалитетов

    Спецпропуска должны быть как у автомобилистов, так и у их пассажиров. Госавтоинспекция предупредила, что из-за повышенного контроля движение на дорогах может быть затруднено. В ГИБДД попросили владельцев личного транспорта планировать время поездок.

    «Просим вас с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — подчеркнули в пресс-службе МВД.

    Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля начнут проверять всех водителей, въезжающих в Москву.

    На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявили о введении пропускной системы в регионах. Такое решение связано с непростой эпидемиологической ситуацией. Пропуска будут выдавать тем, кто ездит на работу или по другим делам.

    С каждым днем в России растет число зараженных коронавирусом. По последним данным, в стране зафиксировано более 21 тысячи случаев инфицирования. Большинство заболевших находятся в Москве.