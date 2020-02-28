«Не считали гаражи и котельные». Счетная палата поспорила с Минздравом о состоянии больниц

Минздрав России и Счетная палата (СП) продолжили обсуждение статистической формы, из-за которой в отчет аудиторов попали здания, в которых не оказывается медицинская помощь. В докладе было сказано, что треть российских больниц работает без водопровода.

Как сообщили РБК в СП, форма, на которой основываются данные из отчета, утверждена приказом Росстата, и не предполагает учет гаражей, складов и иных зданий, в которых не оказывается медицинская помощь. В Минздраве уверены, что эти сооружения все-таки попали в отчет, чем и объясняется расхождение оценок состояния медучреждений двух ведомств.

В частности, в отчете СП сказано, что 30,5% из 116 тысяч медорганизаций отсутствует водопровод.

Минздрав предоставил РБК данные, что в почти 11 тысяч зданий, где оказывается медицинская помощь, в 10,6 тысячах есть водопровод, в десяти тысячах — центральное отопление, и в 10,5 тысячах — канализация.