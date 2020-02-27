Счетная палата: треть больниц России работает без водопровода

Аудиторы Счетной палаты РФ провели проверку российских больниц и поликлиник, и пришли к выводу, что по обеспеченности кадрами страна отстала от мира на два года. Они также заявили, что средства на оснащение детских поликлиник расходуются неэффективно.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты (СП), посвященный здравоохранению в 2018–2019 годах. Государственные проверяющие обследовали 116 тысяч учреждений. Из них в 41,1% на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление. Большинство зданий находится в неудовлетворительном состоянии. Водопровод отсутствует в 30,5% больниц, 14% строений находятся в аварийном состоянии.

Издание отметило, что в 2017 году занимавшая на тот момент пост главы СП Татьяна Голикова приводила почти те же цифры. РБК запросило в Минздраве пояснения, почему за три года почти ничего не изменилось.

В отчете СП сказано, что в 2017-2018 годах численность врачей уменьшилась на 1,03%, а младшего медицинского персонала — на 32,3%.

Эксперты СП также отметили, что федеральные власти не проводили оценку технического состояния детских поликлиник. При этом из 1,6 триллиона рублей, которые до 2024 года получат регионы на нацпроект «Здравоохранение», на создание инфраструктуры для помощи детям направлено «всего 14,9%», то есть, 253 миллиарда рублей.

Аудиторы также назвали «несовершенной» системы субсидирования регионов. По итогам 2018 года в 14 субъектах России выделенные средства были освоены на уровне менее 90%. В пяти регионах — менее 80%.

По данным отчета СП об исполнении федерального бюджета стало понятно, что в бюджете России за 2019 год осталось около 1,1 триллиона рублей, выделенных на исполнение нацпроектов. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что это недопустимо много.