    27 февраля 2020, 15:18

    Минздрав объяснил отсутствие водопровода в больницах и поликлиниках

    Нина Петлинова

    В Минздраве объяснили, почему почти две трети больниц и поликлиник не имеют водопровода. Эти данные ранее предоставила Счетная палата в посвященном здравоохранению отчете за 2018–2019 года.

    Аудиторы Счетной палаты обследовали 116 тысяч государственных учреждений и выяснили, что большинство из них находится в неудовлетворительном состоянии. На 1 января 2019 года в 41,1% не было центрального отопления, а в 30,5% больниц отсутствовал водопровод.

    В Минздраве объяснили «Газете.Ru», что данные Счетной палаты включают в себя и те здания, которые не предусмотрены для оказания помощи пациентам.

    Сведения включают информацию по всему имущественному комплексу медицинских организаций. В том числе зданий, в которых не оказывается непосредственно медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные

    Минздрав.

    В отчете Счетной палаты также указано, что средства, которые выделены на оснащение детских поликлиник, расходуются неэффективно.