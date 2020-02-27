Минздрав объяснил отсутствие водопровода в больницах и поликлиниках

Аудиторы Счетной палаты обследовали 116 тысяч государственных учреждений и выяснили, что большинство из них находится в неудовлетворительном состоянии. На 1 января 2019 года в 41,1% не было центрального отопления, а в 30,5% больниц отсутствовал водопровод.

В Минздраве объяснили «Газете.Ru», что данные Счетной палаты включают в себя и те здания, которые не предусмотрены для оказания помощи пациентам.

Сведения включают информацию по всему имущественному комплексу медицинских организаций. В том числе зданий, в которых не оказывается непосредственно медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные Минздрав.

В отчете Счетной палаты также указано, что средства, которые выделены на оснащение детских поликлиник, расходуются неэффективно.