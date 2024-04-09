Эксклюзив 09 апреля 2024, 11:31 «Не остановятся ни перед чем». США поставили на кон жизни людей перед терактом в «Крокусе» Депутат Чернышов: США специально не дали полную информацию о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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Соединенные Штаты специально не предоставили России полные сведения о готовящемся теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Такое мнение озвучил вице-спикер Госдумы, член фракции ЛДПР Борис Чернышов в интервью ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой.

Долгие годы серьезные люди разрабатывают механизмы вербовки и реализации тех или иных планов, в том числе разрушения государств и «оранжевых революций», указал парламентарий. В связи с этим депутат назвал ошибкой привлечение к ответственности за теракт только нескольких исполнителей.

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«Именно об этом говорил заместитель руководителя Совета безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев. Он говорил, что это очень важно, но еще важнее найти тех, кто является заказчиками, тех, кто стал организаторами всего этого. И мы видим, что в странах СНГ сейчас находят, арестовывают, задерживают тех, кто тоже является звеньями этой цепи. И нам самое главное дойти до источника — того, кто спланировал все это. Того, кто дал приказ того, кто оформил этот заказ на убийство невинных людей», — объяснил Чернышов.

Вице-спикер Госдумы выразил уверенность, что России удастся найти заказчиков. Политик также указал на цинизм США в ситуации с терактом.

«Они говорят на сайте посольства: „7 марта не приходите в России на концерты, граждане Соединенных Штатов Америки“. Они все знали, подлецы. И специально не дали полную информацию, чтобы не дискредитировать, как они сказали, своих агентов. Какие агенты?! На кону жизни людей. Вот цена этой свободы, вот цена этой демократии США. Они не становится не перед чем», — подытожил депутат.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вбросом новость, что спецслужбы США якобы предупреждали Россию о теракте в «Крокус Сити Холле» за две недели до нападения. Дипломат призвала американских журналистов уточнить, кому и когда Соединенные Штаты передавали такую информацию.