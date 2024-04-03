Происшествия 03 апреля 2024, 15:11 Захарова назвала вбросом новость о предупреждении от США о теракте в «Крокусе» Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Информация о том, что спецслужбы США якобы предупредили Россию о готовящемся теракте в Красногорске за две недели до него, стала очередным вбросом. Представитель МИД Мария Захарова призвала предоставить доказательства, сообщил ТАСС.

«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал», — сказала она.

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Мария Захарова призвала уточнить у американских журналистов, когда и кому спецслужбы США передали предупреждение о теракте. Она не подтвердила получение такой информации.

Источники газеты The Washingtom Post заявили, что «Крокус Сити Холл» рассматривали как потенциальный объект для террористической атаки. По их словам, спецслужбы США предупредили об этом Россию за две недели до нападения.