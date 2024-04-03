Эксклюзив 03 апреля 2024, 13:00 «Информационная манипуляция». Действительно ли США предупреждали Россию о теракте и зачем Политолог Станкевич: информация задним числом о теракте может быть манипуляцией РИА «Новости»

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США за две недели до кровавого теракта в Подмосковье якобы предупреждали, что преступники атакуют именно «Крокус». Однако после жестокой расправы над людьми американские власти отказались помогать России. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в интервью «360» рассказал, почему Соединенные Штаты вообще сообщили о готовящемся преступлении и насколько информация могла быть точной.

«До недавних событий существовал и достаточно успешно действовал негласный международный антитеррористический пакт между спецслужбами. Он, если очень упрощать, состоял из трех правил. Первое — мы не используем террористов как инструменты в борьбе друг против друга; второе — мы не провоцируем теракты, как бы оставаясь со стороны; третье — если что-то известно о терактах, мы обязательно предупреждаем», — объяснил политолог.

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Благодаря пакту, отметил аналитик, в 2017 году удалось предотвратить серьезный теракт в петербургском метро. Тогда данные о возможном нападении как раз передали Соединенные Штаты.

«Сейчас встает вопрос о том, существует этот пакт или он нарушен фундаментально, или, не дай Бог, разрушен. В этой связи идут дискуссии вокруг трагического события, связанного с „Крокус Сити Холлом“. Было ли предупреждение, когда оно было и насколько детальным, искренним?» — задался вопросом Станкевич.

Официальные данные гласят, что предупреждение действительно было, но оно носило общий характер и не позволяло осуществить эффективные контртеррористические действия.

То есть факт предупреждения был, но содержание информации не позволяло предотвратить теракт. Сейчас начинается задним числом добавление к официальным сведениям каких-то новых <…> Не исключено, что это информационная манипуляция с неблаговидными целями. Сергей Станкевич политолог

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что предоставленная США информация не позволила вычислить всех, кто мог участвовать в теракте. Он подчеркнул, что данные были слишком общими.