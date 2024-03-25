25 марта 2024, 23:41
«Не было, и точка». Захарова высказалась о попытке США обелить Украину в теракте в Crocus City Hall
Захарова высмеяла США за попытку обелить Украину в теракте в Crocus City Hall
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Госдепартамента США о том, что никакого участия Украины в теракте в Crocus City Hall якобы не было. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«„Не было, и точка“ — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену „хайли-лайкли“», — иронично заявила дипломат.
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До этого Захарова назвала аморальным решение американских властей не помогать России в связи с терактом в Crocus City Hall, отметив, что такое поведение уже является «новой нормальностью» для либеральных демократий.
Сейчас в больницах остаются 93 пострадавших, в числе которых пятеро детей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, еще 52 пациента выписали под наблюдение врачей. После теракта в больницы попали 145 человек с огнестрельными ранениями и другими повреждениями, а также отравлениями продуктами горения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выполняющее приказы из Вашингтона украинское руководство создает новый «Гитлерюгенд», планируя воевать до последнего украинца.
США
Стрельба
Госдеп США
Мария Захарова
Стрельба в Crocus City Hall
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