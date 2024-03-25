Власть 25 марта 2024, 23:41 «Не было, и точка». Захарова высказалась о попытке США обелить Украину в теракте в Crocus City Hall Захарова высмеяла США за попытку обелить Украину в теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Госдепартамента США о том, что никакого участия Украины в теракте в Crocus City Hall якобы не было. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«„Не было, и точка“ — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену „хайли-лайкли“», — иронично заявила дипломат.

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До этого Захарова назвала аморальным решение американских властей не помогать России в связи с терактом в Crocus City Hall, отметив, что такое поведение уже является «новой нормальностью» для либеральных демократий.

Сейчас в больницах остаются 93 пострадавших, в числе которых пятеро детей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, еще 52 пациента выписали под наблюдение врачей. После теракта в больницы попали 145 человек с огнестрельными ранениями и другими повреждениями, а также отравлениями продуктами горения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выполняющее приказы из Вашингтона украинское руководство создает новый «Гитлерюгенд», планируя воевать до последнего украинца.