Назван возможный срок возвращения Мишустина к работе

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, который сейчас лечится от COVID-19, может вернуться к полноценной работе уже на следующей неделе. Глава правительства идет на поправку.

«Он (Мишустин — прим. ред.) идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете… Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс», — приводит РИА «Новости» слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Медики выявили COVID-19 у главы Кабмина две недели назад. 30 апреля он сам рассказал об этом президенту России Владимиру Путину. Все время своей болезни он продолжает работать дистанционно и постоянно находится на связи с российским лидером.

Позже COVID-19 выявили у главы Минстроя РФ Александра Якушева и министра культуры России Ольги Любимовой. 12 мая стало известно, что у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова медики выявили коронавирус. Сейчас он находится в больнице. На публике Песков последний раз появлялся 30 апреля, во время видеоконференции с Путиным.