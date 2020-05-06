Коронавирус выявили у министра культуры России

«Результаты теста на СOVID положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах», — заявила Усачева.

По ее словам болезнь проходит в легкой форме, поэтому госпитализация не нужна.

Любимова — уже третий член правительства, у которого нашли коронавирус. В последний день апреля о своей болезни сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он временно передал полномочия первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Позже стало известно о заражении главы Минстроя Александра Якушева.

Ранее, 5 мая, пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков рассказал о его состоянии. Премьер чувствует себя нормально. Он находится в одном из государственных медицинских учреждений под наблюдением врачей.

За последние сутки в России выявили более десяти тысяч случаев коронавируса. Всего в стране заболели 165 929 человек. Побороть вирус удалось 21 327 инфицированным, умерли 1537.