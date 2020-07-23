Назначен новый глава Норильска

Заместителя мэра Норильска Николая Тимофеева назначили на должность и. о. главы города. Он сменит на посту Рината Ахметчина, который написал заявление об отставке.

«Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам», — привел ТАСС сообщение пресс-службы мэрии города.

Ринат Ахметчин объявил о своей отставке 20 июля. Причиной такого решения стала критика со стороны краевых властей. По словам главы города, ему высказали недоверие.

Перед этим мэр попросил губернатора Красноярского края Александра Усса помочь в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что в Норильске не хватает сил и средств для лечения людей. В свою очередь, министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заверил, что ситуация с СОVID-19 в Норильске ничем не отличается от других городов региона.

Николай Тимофеев родился в 1977 году в Норильске. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2009 года работал исполняющим обязанности заместителя главы администрации Норильска по району Талнах. Позже получил должность заместителя главы города по общим вопросам.