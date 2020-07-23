Назначен новый глава Норильска
«Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам», — привел ТАСС сообщение пресс-службы мэрии города.
Ринат Ахметчин объявил о своей отставке 20 июля. Причиной такого решения стала критика со стороны краевых властей. По словам главы города, ему высказали недоверие.
Перед этим мэр попросил губернатора Красноярского края Александра Усса помочь в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что в Норильске не хватает сил и средств для лечения людей. В свою очередь, министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заверил, что ситуация с СОVID-19 в Норильске ничем не отличается от других городов региона.
Николай Тимофеев родился в 1977 году в Норильске. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2009 года работал исполняющим обязанности заместителя главы администрации Норильска по району Талнах. Позже получил должность заместителя главы города по общим вопросам.