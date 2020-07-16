Жители Норильска бьют тревогу из-за коронавируса. Там уверены: худшее впереди

Жители Норильска пожаловались на ситуацию с коронавирусом. Городские власти не могут справиться с распространением инфекции своими силами и просят о помощи Красноярский край. А региональный Минздрав обвинили в занижении официальной статистики по выявленным случаям заболевания.

Мэр Норильска Ринат Ахметчин направил письмо о ситуации с заболеванием губернатору Красноярского края Александру Уссу и председателю законодательного собрания Дмитрию Свиридову — текст документа есть в распоряжении «360». Там утверждается, что краевые власти занижают реальную статистику по новым случаям заражения коронавирусом, а показатели отличаются в несколько раз.

В документе указано, что с конца марта в Норильске зафиксировали 832 случая заражения коронавирусом, однако краевой Минздрав сообщил только о 293 заболевших. Как следует из письма, количество новых пациентов ежедневно превышает число тех, кто смог победить инфекцию, — это уже превратилось в устойчивую тенденцию.

При этом за все время от COVID-19 вылечились всего 122 человека, в то время как новые случаи заражения ежедневно выявляют у десятков жителей города. Более 20 пациентов с признаками COVID-19 за это время скончались.

В Норильске увеличилось и число заболевших внебольничной пневмонией. По сравнению с 2019 годом этот диагноз ставят в четыре-пять раз чаще. При этом из-за серьезной загруженности больниц многих пациентов не удается протестировать на коронавирус.

Несоответствие статистических данных органов региональной власти Красноярского края фактическим данным оперативного городского штаба, по нашему мнению, свидетельствует о неадекватной оценке масштабов распространения инфекции на севере края из письма губернатору Красноярского края.

В Минздраве региона в свою очередь сообщили, что ситуация с коронавирусом в Норильске улучшается.

«В Норильске за последнюю неделю ситуация стабилизировалась и сейчас также наблюдается тенденция к уменьшению численности больных. Коечного фонда хватает, при необходимости есть возможность развернуть дополнительные места», — сказано в сообщении, которое появилось на официальном сайте ведомства 16 июля.

Крик души норильского депутата

14 июля в Сети появился ролик, на котором депутат норильского горсовета Наталья Плотникова обратилась к губернатору Александру Уссу.

Она пожаловалась на ситуацию со здравоохранением в городе. Плотникова записала обращение из инфекционной больницы Норильска, в которой сейчас вместе с мужем лечится от коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердили и у их сына, который в результате скончался.

«Тот обвал заболеваний, та причина, по которой мой сын ушел из жизни, кроется в отношении краевой медицины к медицине Норильска. <…> У нас нет средств, у нас нет финансов, оборудования — ничего нет. Инфекционная больница не подготовлена как COVID-госпиталь», — заявила она.

По словам Плотниковой, людей до сих пор отправляют лечиться домой — они находятся там до тех пор, «пока не перестают дышать». При этом в госпитале для коронавирусных больных нет аппаратов КТ. Чтобы сделать томографию, «больных людей, у которых отсутствует кислород, на скорой помощи возят на коммерческое КТ».

О нехватке медицинского персонала сказано и в письме мэра города. Там подчеркивается, что пациентам приходится по много часов проводить в коридорах, ожидая, пока им смогут помочь.

Похожую историю рассказала «360» и местная жительница Ольга. Она отметила, что недавно переболела двусторонней пневмонией, от которой лечилась дома. Сама покупала лекарства, сама делала КТ, которая обошлась ей в 6,5 тысячи рублей — существенная сумма. Чтобы попасть на прием к врачам, ждала в коридоре семь часов.

Я сама просидела в приемном покое в июне семь часов, прождала своей очереди. Врачей очень не хватает в инфекционке. Они стараются, очень стараются, выбиваются из сил. А сейчас-то еще хуже ситуация, ведь намного больше заболевших. И оборудования не хватает, и персонала Ольга.

Власти города уже не раз обращались за помощью к властям Красноярского края. Однако вместо содействия в диагностике, обеспечении оборудованием и медикаментами получили лишь проверку краевого Минздрава и, как следует из письма губернатору, «продление ограничительных мер до 09.08.2020 на территории всего Красноярского края с выводом — „неправильно лечите“».

Норильск просит о помощи

Жительница Норильска Ольга рассказала «360», что люди всеми способами пытаются добиться помощи, но не получают ее.

«Ситуация на самом деле очень тяжелая. Врачей не хватает, медперсонала не хватает вообще. Количество заболевших стремительно растет. Пытаются связаться с Красноярском и получить помощь — Красноярск почему-то отказывает», — пояснила она.

В письме мэра выражена уверенность, что Норильск не сможет справиться с ситуацией самостоятельно. Сейчас в городе есть все условия для распространения коронавируса быстрыми темпами. На летние каникулы город покинули около 60 тысяч человек. В конце августа или начале сентября они вернутся домой.

«Готовиться к сезонному увеличению количества людей нужно уже сейчас. Просим, чтобы Министерство здравоохранения краевое и администрация краевая всемерно помогла, потому что мы сами не справимся», — заключается в письме.