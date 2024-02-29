Власть 29 февраля 2024, 11:06 Настроен оптимистично. Пушилин — о дальнейшем освобождении территории ДНР Пушилин заявил, что оптимистично смотрит на процесс освобождения территории ДНР РИА «Новости»

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что оптимистично настроен в отношении того, как идет процесс освобождения территорий Донбасса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что опирается на информацию, которая есть в его распоряжении, и на заявления Министерства обороны России.

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«Я настроен оптимистично о том, как идет процесс освобождения территорий республики», — подчеркнул Пушилин.

Глава республики рассказывал, что после потери Авдеевки украинские боевики поменяли тактику. ВСУ пытаются атаковать Донецк из дорогого западного вооружения. Из-за потери контроля над населенным пунктом они больше не могут «доставать» до Донецка при помощи своей артиллерии. Поэтому противник начал использовать иностранное оружие.

Насчет дальнейшего будущего Авдеевки Пушилин уточнил, что решение должны принимать на федеральном уровне. Но глава республики предположил, что город будут восстанавливать.