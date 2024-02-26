Общество 26 февраля 2024, 09:28 Пушилин высказался о решении по дальнейшей судьбе Авдеевки Пушилин: решение о судьбе Авдеевки примут на федеральном уровне РИА «Новости»

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Решение о дальнейшей судьбе освобожденной Авдеевки будут принимать на федеральном уровне, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, вероятно, в городе будут проводить восстановительные работы.

Он подчеркнул, что при принятии решения будут учитывать оценки специалистов.

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«С учетом того, что Авдеевка — это пригород Донецка — конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать», — добавил глава ДНР.

При этом Пушилин обратил внимание, что разрушения в Авдеевке очень масштабные, а целых домов, которые можно будет восстановить, не так много.

Несколькими днями ранее он указывал, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования.

О полном освобождении города министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину вечером 17 февраля.