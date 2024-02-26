26 февраля 2024, 09:28
Пушилин высказался о решении по дальнейшей судьбе Авдеевки
Пушилин: решение о судьбе Авдеевки примут на федеральном уровне
Решение о дальнейшей судьбе освобожденной Авдеевки будут принимать на федеральном уровне, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, вероятно, в городе будут проводить восстановительные работы.
Он подчеркнул, что при принятии решения будут учитывать оценки специалистов.
Реклама
«С учетом того, что Авдеевка — это пригород Донецка — конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать», — добавил глава ДНР.
При этом Пушилин обратил внимание, что разрушения в Авдеевке очень масштабные, а целых домов, которые можно будет восстановить, не так много.
Несколькими днями ранее он указывал, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования.
О полном освобождении города министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину вечером 17 февраля.
ДНР
Авдеевка
Денис Пушилин
Реклама
Реклама