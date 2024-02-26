26 февраля 2024, 11:16
ВСУ сменили тактику после потери Авдеевки
Пушилин: после потери Авдеевки ВСУ бьют по Донецку из дорогого западного оружия
После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины сменили тактику. Противник начал бить по Донецку из дорогого западного вооружения, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
Он пояснил, что из-за потери Авдеевки и ряда других населенных пунктов украинские боевики не могут доставать до Донецка. Для этого артиллерия ВСУ не годится. Поэтому противник решил сменить тактику.
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«Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку», — подчеркнул Пушилин.
Как уточнил глава ДНР, украинские боевики совсем недавно применили дорогостоящее западное вооружение. По его словам, снаряды попадали в совершенно невоенные объекты — библиотеку, ресторан на набережной, в котором шла свадьба. Мирные жители получили ранения.
Пушилин добавил, что решение о дальнейшей судьбе Авдеевки примут на федеральном уровне. Он предположил, что населенный пункт начнут восстанавливать.
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Авдеевка
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