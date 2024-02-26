Спецоперация 26 февраля 2024, 11:16 ВСУ сменили тактику после потери Авдеевки Пушилин: после потери Авдеевки ВСУ бьют по Донецку из дорогого западного оружия РИА «Новости»

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После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины сменили тактику. Противник начал бить по Донецку из дорогого западного вооружения, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Он пояснил, что из-за потери Авдеевки и ряда других населенных пунктов украинские боевики не могут доставать до Донецка. Для этого артиллерия ВСУ не годится. Поэтому противник решил сменить тактику.

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«Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку», — подчеркнул Пушилин.

Как уточнил глава ДНР, украинские боевики совсем недавно применили дорогостоящее западное вооружение. По его словам, снаряды попадали в совершенно невоенные объекты — библиотеку, ресторан на набережной, в котором шла свадьба. Мирные жители получили ранения.

Пушилин добавил, что решение о дальнейшей судьбе Авдеевки примут на федеральном уровне. Он предположил, что населенный пункт начнут восстанавливать.