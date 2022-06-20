«Нарушение всего и вся». Песков отреагировал на решение Литвы по транзиту в Калининград

В течение нескольких дней Россия определится с ответными мерами на беспрецедентный запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его заявление процитировало РИА «Новости».

Он назвал решение литовских властей беспрецедентным элементом блокады и «нарушением всего и вся». Дмитрий Песков связал это со стремлением Евросоюза распространить действие санкций на транзит, что тоже незаконно.

Ситуация более чем серьезная, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и решения. Глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет проведен

Литовские железные дороги сообщили, что с 17 июня введен запрет на транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции. Позднее МИД Литвы признал, что это решение было принято под руководством Еврокомиссии. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил, что блокада не вызовет дефицита товаров, так как к работе привлекут дополнительные суда.