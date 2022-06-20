МИД Литвы объяснил блокаду Калининграда решением Еврокомиссии

Запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область через Литву постановила Еврокомиссия. Об этом перед началом совета министров иностранных дел стран ЕС заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис, сообщило РИА «Новости».

«С 17 июня санкционные товары больше нельзя перевозить через Литву. Это решение принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством», — сказал он.

Железные дороги Литвы сообщили властям Калининграда о том, что прекратили транзит товаров, попавших под европейские санкции. Губернатор Антон Алиханов предупредил, что это не повлечет дефицита товаров, так как на паромную линию выйдут дополнительные суда. Сенатор Андрей Климов заявил, что если Евросоюз не вмешается в решение проблемы незамедлительно, то Россия перестанет считать Литву членом альянса и предпримет меры.

Встреча глав МИД стран — членов Евросоюза прошла в Люксембурге. На ней также стало известно, что Дания присоединилась к политике альянса по обороне и безопасности.