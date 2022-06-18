Алиханов указал на незаконность действий Литвы по запрету транзита товаров в Калининград

Действия Литвы по отношению к Калининграду нарушают условия вступления страны в Евросоюз. Запрет транзита между российским эксклавом и остальной территорией не соответствуют основным положениям документов о вхождении Литвы в ЕС, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в Telegram-канале.

«Действия эти незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия. В частности, хочу процитировать несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, здесь идут ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялось и европейское сообщество и РФ», — сказал Алиханов в видеообращении.

Глава региона успокоил жителей, что Россия не допустит дефицита товаров в эксклаве. На паромную линию Усть-Луга — Балтийск в течение пяти-семи дней выйдут новые суда, из Черного моря передислоцирован еще один сухогруз. Идут переговоры о семи дополнительных судах с Балтики. Транзит нефтепродуктов будет осуществляться до 10 августа.

Власти Калининградской области будут добиваться пересмотра решения Литвы о запрете транзита ряда товаров по железной дороге. Алиханов назвал это попыткой экономического удушения региона.