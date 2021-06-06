facebook_pixel
    06 июня 2021, 21:45

    Минэкономразвития заявило о продолжении действия пошлин на экспорт продуктов

    Кирилл Фролов

    Правительство не обсуждает введение новых ограничений на экспорт продовольствия, но кабмин рассматривает варианты поддержки экспорта продуктов питания с одновременной защитой внутреннего рынка. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передал ТАСС.

    Минэкономразвития заявило о продолжении действия пошлин на экспорт продуктов

    По словам министра, кабмин рассматривает варианты поддержки экспорта продуктов питания с одновременной защитой внутреннего рынка.

    Решетников также допустил введение гибких экспортных пошлин, если цены продолжат расти.

    В мае правительство временно запретило вывоз гречки из России. Его приостановили с 5 июня до конца лета.

    В прошлом году кабмин подписал соглашение с крупными торговыми сетями, а также производителями сахара-песка и подсолнечного масла. Цены на эти продукты решили заморозить после резкого подорожания.

    Теперь в магазинах должен быть сахар по 46 рублей за килограмм и подсолнечное масло по 110 рублей за литр.

    В мае вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что такие соглашения являются исключением и не помогут сдержать цены в долгосрочной перспективе. По ее словам, «надо делать упор прежде всего на меры таможенно-тарифного регулирования».