Минэкономразвития заявило о продолжении действия пошлин на экспорт продуктов

Правительство не обсуждает введение новых ограничений на экспорт продовольствия, но кабмин рассматривает варианты поддержки экспорта продуктов питания с одновременной защитой внутреннего рынка. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передал ТАСС.

По словам министра, кабмин рассматривает варианты поддержки экспорта продуктов питания с одновременной защитой внутреннего рынка.

Решетников также допустил введение гибких экспортных пошлин, если цены продолжат расти.

В мае правительство временно запретило вывоз гречки из России. Его приостановили с 5 июня до конца лета.

В прошлом году кабмин подписал соглашение с крупными торговыми сетями, а также производителями сахара-песка и подсолнечного масла. Цены на эти продукты решили заморозить после резкого подорожания.

Теперь в магазинах должен быть сахар по 46 рублей за килограмм и подсолнечное масло по 110 рублей за литр.

В мае вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что такие соглашения являются исключением и не помогут сдержать цены в долгосрочной перспективе. По ее словам, «надо делать упор прежде всего на меры таможенно-тарифного регулирования».