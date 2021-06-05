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    05 июня 2021, 03:49

    В России введен запрет на экспорт гречки

    Анастасия Кукова

    Вступило в силу постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года. Глава кабмина распорядился ввести временный запрет на вывоз гречихи из России. Он будет действовать до 31 августа этого года.

    В России введен запрет на экспорт гречки

    По данным ТАСС, временный запрет не затронет товары, вывозимые для оказания гуманитарной помощи, а также для военных баз России за рубежом, для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене. Запрет на экспорт гречневой крупы грубого помола и гречихи не коснется транзитных товаров, перемещаемых по территории страны.

    Инициативу по временному запрету экспорта выдвинул Минсельхоз весной 2021 года. Власти страны хотят сохранить в России достаточный объем этого продукта для внутреннего потребителя и не допустить его подорожания.

    В список самых полезных для человека злаков экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вошла и гречка, которая содержит медленные углеводы и антиоксиданты. Она также может замедлять процессы старения организма и выводить лишний холестерин.