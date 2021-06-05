В России введен запрет на экспорт гречки

Вступило в силу постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года. Глава кабмина распорядился ввести временный запрет на вывоз гречихи из России. Он будет действовать до 31 августа этого года.

По данным ТАСС, временный запрет не затронет товары, вывозимые для оказания гуманитарной помощи, а также для военных баз России за рубежом, для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене. Запрет на экспорт гречневой крупы грубого помола и гречихи не коснется транзитных товаров, перемещаемых по территории страны.

Инициативу по временному запрету экспорта выдвинул Минсельхоз весной 2021 года. Власти страны хотят сохранить в России достаточный объем этого продукта для внутреннего потребителя и не допустить его подорожания.

В список самых полезных для человека злаков экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вошла и гречка, которая содержит медленные углеводы и антиоксиданты. Она также может замедлять процессы старения организма и выводить лишний холестерин.