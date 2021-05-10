Абрамченко назвала эффективный способ регулирования цен в России

Соглашения не сдержат рост цен на товары в долгосрочной перспективе. Как уверена вице-премьер Виктория Абрамченко, нужны методы, которые будут лучше сочетаться с рыночной экономикой.

В интервью газете «Аргументы и факты» Абрамченко заявила, что в основу ценовой политики в России должно лечь таможенно-тарифное регулирование.

«Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а, скорее, джентльменские. Постоянно так работать нельзя. Поэтому сегодня надо делать упор прежде всего на меры таможенно-тарифного регулирования», — отметила вице-премьер. Так Абрамченко ответила на вопрос о самых эффективных мерах по регулированию цен.

За апрель 2021 года куриные яйца подорожали в России на 6,8%, гречка — на 2,3%, сахар-песок — на 1,9%, следует из данных Росстата. Подсолнечное масло, несмотря на заморозку цен правительством, стало дороже по сравнению с мартом на 1,35%. Также за месяц существенно выросли цены на свеклу (20,1%), морковь (9,6%,) капусту (8,5%), картофель (7,2%), репчатый лук (3,5%) и бананы (3%).