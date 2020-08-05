«Мы не согласимся». Совфед выступил против идеи Минфина сократить расходы сенаторов

Минфин предложил сократить расходы на Совфед и Госдуму на 1,9 миллиарда рублей за три года. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что верхняя палата парламента не согласна с такой инициативой.

«Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента. Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно необоснованно», — привело РИА «Новости» слова Тимченко.

Он добавил, что в случае сокращения расходов на международную деятельность сенаторы не смогут встречаться с иностранными коллегами и отстаивать интересы страны. Если снизить бюджет касательно поездок в регионы, то сенаторы будут меньше встречаться с гражданами. При этом население будет меньше понимать, какие законы принимают Госдума и Совфед.

По словам Тимченко, из-за коронавируса в первом полугодии отменили некоторые командировки. Но теперь парламентарии планируют все наверстать.

«Судить по первому полугодию и предлагать сокращение расходов на парламентариев необоснованно», — заключил он.

Ранее Минфин предложил в ближайшие три года сократить финансирование Совфеда до семи миллиардов рублей. Кроме того, министерство выступило за уменьшение расходов Госдумы до 12,4 миллиарда рублей.