Сократить расходы на Госдуму и Совфед предложили в России
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности», снижать расходы планируют постепенно.
Госдума может лишиться в 2021 году 378 миллионов рублей, в 2022 году — еще 577 миллионов, а в 2023 году — 256 миллионов. Совет Федерации предлагают урезать в 2021 году на 217 миллионов рублей, в 2022-м — на 338 миллионов, в 2023-м — на 178 миллионов.
После сокращения расходов годовое финансирование Госдумы составит 12,4 миллиарда рублей, а Совфеда — семь миллиардов рублей.
Как пишет РИА ФАН, в российском министерстве финансов планируют сократить расходы и на Счетную палату. Через три года сумма, которую будут тратить на содержание ведомства, составит 4,92 миллиарда рублей.