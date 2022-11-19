Власть 19 ноября 2022, 23:44 Мурашко раскрыл секрет повышения рождаемости Глава Минздрава Мурашко: для улучшения рождаемости нужно, чтобы женщины захотели рожать Pixabay

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поделился мнением с Ura.ru по поводу повышения рождаемости в России и в Свердловской области, где он находится с рабочим визитом. Глава Минздрава отметил, что ключевым фактором является желание женщин рожать.

«Чтобы улучшить показатели рождаемости нужно, чтобы женщина захотела рожать. Если захочет женщина, то все будет», — заявил министр здравоохранения.

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Мурашко приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. Там во время посещения Центральной городской больницы № 20 он побеседовал с журналистами.

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Ранее Мурашко заявил, что регионам поручили сформировать запас лекарственных препаратов минимум на четыре месяца. Поставки зарубежных лекарств проходят с задержками, это может привести к сложностям. Однако пока отказов со стороны зарубежных производителей не было, подчеркнул министр.

Министр осудил политизацию профильных комитетов в G20. Это угрожает развитию мировой системы здравоохранения и нарушению достигнутых договоренностей, отметил он.