Власть 12 ноября 2022, 18:57 Мурашко счел недопустимой политизацию профильных советов G20 Глава Минздрава Мурашко: тенденция политизации профильных советов G20 недопустима РИА «Новости»

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Работа профильных советов G20 не должна становиться политизированной. Подобная тенденция в Совете министров здравоохранения угрожает развитию мировой системы здравоохранения, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

По его словам, подобные явления также неблагоприятно сказываются на достигаемых договоренностях.

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«При сохранении тенденции преобладания политических вопросов над отраслевыми мы рискуем не достичь поставленных задач: укрепления глобальной архитектуры здравоохранения», — заявил Мурашко.

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Министр отметил, что Россия считает главной задачей укрепление сотрудничества G20 в области борьбы с антропонозными инфекциями.

Страна, добавил он, решительно отвергает критику со стороны государств — членов «Большой двадцатки» в адрес спецоперации на Украине.

«Основание для проведения специальной военной операции — гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону, о чем Российская Федерация уведомила Совет Безопасности ООН», — заявил министр.