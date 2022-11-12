Власть 12 ноября 2022, 12:13 Российским регионам поручили запастись лекарствами впрок Глава Минздрава Мурашко: регионы должны запастись лекарствами на 4 месяца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регионам страны поручили сформировать запас лекарственных препаратов минимум на ближайшие четыре месяца. Об этом сообщил ТАСС.

«Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», — подчеркнул министр.

Реклама

По его словам, отечественные производители наращивают объем выпускаемых лекарств в запланированном темпе. Правительство внесло изменения в регуляторную систему, которые дают возможность препаратам быстрее выйти на рынок.

Реклама

Мурашко отметил, что в поставках зарубежных лекарств происходят задержки, но отказов со стороны производителей не было.

«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки. Мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставок имеют значение», — подчеркнул министр.