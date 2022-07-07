«Вся страна ждет» Путин назвал выпуск автомобилей «Москвич» непростой задачей

Россия обладает хорошей базой для автомобилестроения, поэтому можно сделать любую машину, но нужны собственные разработки, а не импортозамещение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Участник встречи с президентом России Степан Коваленко рассказал, что сейчас участвует в возрождении завода «Москвич». Он пояснил, что для него это знаковая история, так как именно за автомобилем такой марки он впервые учился водить.

«Сейчас там идут корпоративные процедуры. Предприятие вовлекается в городскую экономику», — рассказал молодой человек.

Путин заявил, что возрождение «Москвича» — это не простой вызов, который потребует разработки собственных перспективных технологий. Тем более, что хорошая база по автомобилестроению уже есть.

«Aurus сделали, хорошая машина. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, рулевое, я уже не говорю про краску и так далее — все можно сделать», — заявил президент России.

Степан Коваленко согласился, что разработка собственных платформ нужна, хоть это и не самый дешевый продукт.

«Вся страна ждет результатов вашей работы. Я без преувеличения», — подчеркнул Путин и добавил, что желает молодому человеку успехов.

Московский автозавод до последнего времени принадлежал французскому автоконцерну Renault. После решения компании уйти из России он передал свои активы министерству промышленности и торговли «за рубль». Как пояснил глава ведомства Денис Мантуров Renault оставил за собой право выкупить все доли обратно.

Министерство передало завод властям Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что на производстве откроют выпуск новых моделей машин «Москвич». Пока появились только примерные изображения будущих новинок, среди которых также есть электромобиль.