Появились первые фотографии новых «Москвичей»

Автомобильный завод «Москвич» впервые показал примерный модельный ряд своих будущих автомобилей. Всего на предприятии до конца 2022 года соберут как минимум 600 машин.

Фотографии новых «Москвичей» показали по время подписания договора правительством Москвы и «КамАЗом». Соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта заключили мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

Снимки новых автомобилей представили как примерный модельный вид на этапе сборочного производства. Среди пяти образцов оказался один электромобиль, изображенный в голубом цвете.

Источник фото: соцсети

Французская компания «Рено» владела московским автозаводом с 1998 года. Весной 2022 года она ушла с российского рынка. Теперь производство принадлежит правительству города.

«Москвич» имеет большую историю, почти вековую. Это одно из ведущих предприятий Москвы, всегда, во все времена. <…> Теперь мы собственники, как и было раньше. И вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич»» — отметил Собянин.

До конца 2022 года планируется выпустить не менее 600 машин, в числе которых будут около 200 электромобилей.